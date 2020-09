Coronavirus: in Lombardia 243 casi positivi su oltre 21mila tamponi, 9 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su 21.721 tamponi effettuati in Lombardia sono 243 i casi positivi al coronavirus registrati oggi, per una percentuale pari all'1,11 per cento. Lo comunica il quotidiano report diffuso dalla Regione in cui viene segnalato che crescono i malati in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri, per un totale di 36 posti occupati, mentre calano, 13 in meno rispetto a ieri i ricoverati nei reparti covid. crescono, risptto ai giorni scorsi, i decessi, (+9), ma anche i dimessi/guariti (+326). (Rem)