Francia: Le Pen, nessuna "gelosia" nei confronti di mia nipote Marion Marechal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Rasseblement National, Marine Le Pen, ha detto di non provare alcuna “gelosia” nei confronti della nipote, Marion Marechal. Le Pen, intervistata in un programma dell’emittente “Bfmtv”, ha dichiarato che “tutti coloro che pensano di poter riuscire a instillare in me una sorta di gelosia verso Marion, credo che non capiscano questa relazione. Se lo capissero, capirebbero che i loro tentativi sono vani”. Le Pen hanno anche aggiunto di comprendere il fatto che Marion Marechal “non voglia tornare a essere pienamente coinvolta in politica”. Durante questa intervista, Marine Le Pen ha reagito alla notizia e in particolare alla chiusura dello stabilimento Bridgestone in Alta Francia. “Oggi chiudono in Francia perché hanno aperto in Polonia. Direi: 'Vuoi chiudere una fabbrica francese perché ne apri una fuori? Va bene, ma quando riportate la vostra produzione in Francia per venderla dovrete pagare dei dazi doganali”, ha detto Le Pen. (segue) (Frp)