Francia: Le Pen, nessuna "gelosia" nei confronti di mia nipote Marion Marechal (2)

- Per quanto riguarda la gestione dell'epidemia di coronavirus, Le Pen ha affermato che ormai è da "otto o nove mesi che si sta annaspando", criticando il governo per non essere stato in grado di rendere disponibili test rapidi. La leader del Rassemblement National ha assicurato che si sarebbe vaccinata “se il protocollo di commercializzazione sarà rispettato e se il vaccino si rivelerà efficace”. Infine, in merito alla sua potenziale candidatura alle presidenziali del 2022 ha detto di volersi rivolgere a “tutto il popolo francese” e di voler “riunire” il paese: “Tutti i francesi, non solo a destra, a sinistra, i piccoli, i grandi, quelli del settore privato o del pubblico. E questo è ciò per cui vengo criticata”. (Frp)