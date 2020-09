Torino: Poste Italiane, giorni di apertura e orari pre-Covid per altri 16 uffici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 21 settembre altri 16 uffici postali in provincia di Torino torneranno ad osservare orari e giorni di apertura pre-Covid. Lo rende noto Poste Italiane. Si tratta degli sportelli di San Bernardo di Carmagnola, Piobesi Torinese, Buttigliera Alta 1, Chiusa San Michele, Devesi, Castelrosso, San Bernardo d’Ivrea, Cambiano, Villanova Canavese, Orio Canavese, Borgomasino, Alice Superiore e Azeglio. Torneranno tutti ad essere aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato. Gli uffici di Torino, di Via Lessolo, Via Bligny e Via Principe Tommaso, torneranno disponibili per la cittadinanza con orario continuato dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35). (Rpi)