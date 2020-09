Elezioni: Sileri (M5s), seggi voto fra luoghi più sicuri dal punto di vista sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro della Salute ed esponente del Movimento 5 stelle, Pierpaolo Sileri, ha voluto ribadire oggi in un messaggio pubblicato su Twitter che "che un seggio elettorale, in queste ore, è uno dei luoghi pubblici più sicuri dal punto di vista sanitario. E non perché un ufficio pubblico non lo siano ma perché abbiamo seguito e fatto in modo che le regole di sicurezza anti-Covid possano essere rispettate". Quanto a presunte difficoltà nel reclutamento degli scrutatori e timori per le attività di voto presso i seggi, il viceministro ha ribadito che "con il Viminale ed ilministero della Salute è stato fatto un lavoro attento e scrupoloso per rendere questo voto sicuro, dal punto di vista sanitario non ci sono rischi, andate a votare". (Rin)