Lombardia: De Corato, condanna esemplare ed espulsione per 43enne coinvolto in rissa in piazza Castello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta dobbiamo ringraziare la Polizia di Stato che interviene in assenza della Polizia locale. Appare incredibile che per fermare un marocchino responsabile di una rissa in Piazza Castello, nel cuore di Milano, siano dovuti intervenire i poliziotti, uno dei quali peraltro finito in ospedale con prognosi di 7 giorni per i calci e pugni ricevuti, senza che ci fosse l'ombra di un vigile urbano". Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale della Regione Lombardia, commentando l'arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale di un marocchino di 43 anni, avvenuto venerdì in Piazza Castello. "Adesso - afferma l'assessore - mi auguro che la magistratura non faccia sconti e che l'immigrato venga condannato, sconti la sua pena e poi sia immediatamente rimpatriato. Se, invece, non subirà condanne il suo destino deve essere lo stesso: scortato su un areo e rispedito in patria, non con le espulsioni farsa volute dai buonisti come per l'assassino del prete di Como, don Roberto Malgesini, un tunisino che aveva 3 espulsioni sulle spalle ed era ancora qui in Italia". (Com)