Regno Unito: coronavirus, nuovo raduno di negazionisti a Londra

- Si è tenuto a Trafalgar Square, a Londra, un nuovo raduno di negazionisti del Covid. Poco più di mille partecipanti hanno violato le regole introdotte in relazione alla pandemia di coronavirus, compresa la norma introdotta il 14 settembre di non riunirsi in gruppi di più di sei persone. I dimostranti non indossavano maschere e hanno ignorato il rispetto del distanziamento sociale. Scotland Yard ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega che la polizia ha parlato alla folla invitandoli a disperdersi. I manifestanti, secondo le forze dell'ordine, non hanno seguito il consiglio e la polizia di conseguenza ha dovuto minacciarli di arresto nel caso in cui non avessero deciso di lasciare la piazza. (Rel)