Etiopia: attivisti dell'opposizione Oromo accusati di terrorismo

- L'Etiopia ha accusato di terrorismo un importante magnate dei media e politico dell'opposizione del gruppo etnico Oromo, Jawar Mohammed. È quanto riferito oggi dall'ufficio del procuratore generale. Jawar, fondatore della Oromiya Media Network e membro del partito del Congresso Federalista Oromo, è stato arrestato a giugno durante i disordini che hanno seguito l'assassinio del famoso musicista oromo Haacaaluu Hundeessaa. Jawar e altri 22 attivisti, tra cui il leader dell'opposizione Oromo Bekele Garba, sono accusati di violazione della legge sull’antiterrorismo, della legge sulle frodi nelle telecomunicazioni e di quella sulle armi da fuoco. Tra gli accusati vi sono anche giornalisti e studiosi e lunedì dovranno presentarsi dinnanzi al tribunale per rispondere delle accuse mosse nei loro confronti. Jawar, un ex alleato del primo ministro Abiy Ahmed, è stato determinante nelle proteste di Oromo che hanno portato Abiy al potere nel 2018. Successivamente Jawar ha assunto un atteggiamento critico nei confronti del premier, accusandolo di non aver protetto gli interessi di Oromo. (Res)