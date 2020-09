Libia: consigliere di Saleh, a Ginevra in ottobre la formazione di nuovo Consiglio presidenziale e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le varie fazioni della Libia terranno una nuova riunione a Ginevra in ottobre. Lo ha dichiarato Fathi al Mariami, consigliere del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk Aguila Saleh, ad "Agenzia Nova". "La riunione di Ginevra includerà i comitati di dialogo tra la Camera dei rappresentanti, del Consiglio supremo di Stato e di varie figure scelte dalla missione delle Nazioni unite in Libia", ha detto Al Mariami, secondo il quale "non è ancora chiaro se Saleh parteciperà. Finora non è una delle figura convocate". "La riunione sarà dedicata alla scelta di un nuovo Consiglio presidenziale e di un nuovo governo", ha aggiunto Al Mariami. L'agenda del comitato di dialogo della Camera dei rappresentanti include la "formazione di un nuovo Consiglio presidenziale che includa un presidente, due vice e il governo con un premier e due vice. Il presidente e i vice del consiglio e del governo rappresenteranno le tre maggiori regioni libiche: la Cirenaica, Fezzan e la Tripolitania". Interrogato sulla rappresentatività di tutte le fazioni nel Consiglio presidenziale e nel governo, Al Mariami ha dichiarato che "includerà tutte le componenti libiche. E' considerato frutto di consenso affinché passi il periodo transitorio fino a una fase di permanenza, poiché il ruolo fondamentale del Consiglio presidenziale e del nuovo governo è di convocare elezioni parlamentari e presidenziali nonché di fornire servizi e strutture base per i cittadini libici". Il consigliere di Saleh ha aggiunto che "la scadenza del consiglio e del governo nuovi è di 18 mesi, di cui sei per rispondere alle esigenze base dei cittadini libici quali elettricità e contanti, sei per riformare la Costituzione e altri sei per preparare le elezioni presidenziali e parlamentari". Quanto alle figure menzionate per le due presidenze, al Mariami ha evidenziato che "per ora, non ci sono candidati. Verranno annunciati durante la riunione di Ginevra in ottobre". (Cae)