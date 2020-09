Germania: sondaggi, stabili i consensi dell'Unione, cala al 14 per cento l'Spd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha perso due punti percentuali rispetto alla rilevazione della scorsa settimana dell’Istituto Forsa e si attesta al 14 per cento dei consensi. Stando a questi dati, resta invariato invece il favore degli elettori nei confronti dell’alleanza fra Unione cristiano-sociale (Csu) e Unione cristiano-democratica (Cdu) che si attestano al 36 per cento, staccando di ben 22 lunghezze i socialdemocratici. L’Spd sembra ancora soffrire, quindi, del pessimo risultato riscontrato lo scorso 13 settembre alle elezioni locali tenutesi nel Land Renania Settentrionale-Vestfalia. Per i Verdi, invece, si segnala un aumento di quattro punti al 22 per cento. La Sinistra e Alternativa per la Germania si attestano all'8 per cento ciascuno, entrambi in calo di un punto. Attualmente il nome caldo per l’incarico di cancelliere è quello del leader della Csu, Markus Soeder, che potrebbe contare sul 36 per cento dei consensi. Al secondo posto figura il presidente dei Verdi, con il 19 per cento e a seguire l’esponente dell’Spd, Olaf Scholz, con il 14 per cento. (Geb)