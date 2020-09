Coronavirus: comune Formia, attivato numero telefonico per servizi a cittadini in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota il comune di Formia rende noto che "è stato attivato un numero telefonico al quale quanti messi in quarantena obbligatoria o preventiva, possono rivolgersi per avere un servizio di recapito a domicilio per la spesa di alimenti e generi di prima necessità o di farmaci". "Il servizio - spiega - attivato dal comune di Formia con l'ufficio servizi sociali grazie anche al supporto della Protezione civile, mette a disposizione: un numero telefonico lo 0771778613. Tale servizio sarà attivo: sabato 19 settembre dalle ore 15 alle ore 18; domenica 20 dalle ore 9 alle 12; dalle 15 alle 18. Da lunedì 21 il servizio sarà così articolato: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18". (Com)