Coronavirus: Regione Lazio, chiusura decisa da istituto "De Merode", da Asl chiesto isolamento classe

- In merito alla situazione del Collegio San Giuseppe - istituto De Merode la Asl Roma 1 "ha comunicato che le persone identificate come contatti di caso Covid confermato sono circoscritte alla classe del ragazzo e ai rapporti più stretti". "Nessuna indicazione - spiega la nota - è stata data di chiusura dell'intero istituto. Il provvedimento di chiusura fino al 1 ottobre è stato preso in modo autonomo dal San Giuseppe-De Merode". (Com)