Tlc: Francia, Orange velocizzerà "riciclaggio" smartphone durante il passaggio al 5G

- L'operatore di telecomunicazioni francese Orange accelererà le procedure di riciclaggio degli smartphone durante il passaggio al 5G. È quanto affermato oggi dall’amministratore delegato di Orange, Stephane Richard, secondo cui sono stati installati “punti di raccolta differenziata in tutti i 600 negozi Orange e chwe si intende utilizzare l'arrivo del 5G per un graduale rinnovo dei dispositivi”. Richard, intervistato da “France Inter”, ha detto che “se idealmente si riuscissero a riciclare almeno un dispositivo su due o, ancora meglio, tre su quattro al momento del passaggio al 5G”, i risultati di tale attività sarebbero ancora migliori. Originariamente previsto per aprile ma rinviato a causa della pandemia di coronavirus, il 29 settembre inizierà l'asta per l'assegnazione delle frequenze 5G, che dovrebbe portare diversi miliardi di euro allo Stato. (Frp)