Roma: Raggi, proseguono lavori palazzetto sport di Cesano

- Non si fermano i lavori al palazzetto dello sport di Cesano, nella periferia nord della città. "Dopo molti anni - scrive in un post Virginia Raggi, sindaco di Roma - siamo riusciti a riavviare un cantiere fondamentale per quest’area, vista l’assenza di impianti sportivi pubblici. La copertura in legno sta per essere completata. Sono in corso gli ultimi lavori, coordinati dal Dipartimento Simu, e successivamente sarà possibile iniziare gli interventi per la realizzazione del campo da gioco e per la sistemazione di tutto il piano terra. La struttura, una volta terminata, sarà in grado di accogliere circa 600 spettatori. Potrà essere disponibile per le scuole del quartiere o per favorire l’avviamento dei nostri ragazzi a discipline sportive come il basket, la pallavolo il calcetto femminile. Valorizzare le periferie - conclude Raggi - significa anche investire nello sport e nella costruzione di impianti pubblici. Vogliamo potenziare il numero di infrastrutture a disposizione dei cittadini e del territorio per rendere i quartieri più accoglienti e vivibili". (Rer)