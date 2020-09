Turchia: Erdogan, economia nazionale ripresasi significativamente da effetti coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia si è ripresa da una parte significativa delle perdite economiche legate al coronavirus grazie a una crescita della produzione nel terzo trimestre del 2020. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". "Il numero di occupati è continuato a crescere nel terzo trimestre mentre il paese si è ripreso da una parte significativa degli effetti economici della pandemia da coronavirus", ha affermato Erdogan nel corso dell'inaugurazione in videoconferenza di una nuova sezione della Northerm Marmara Motorway. Erdogan ha evidenziato l'aumento della quota di occupati da aprile, mese in cui l'impatto del coronavirus si è fatto sentire maggiormente sul mercato del lavoro. Le autorità di Ankara hanno fissato a 11,8 per cento l'obiettivo inerente il tasso di disoccupazione, destinato a diminuire al 9,8 per cento entro il 2022. La Northern Marmara Motorway è un'autostrada a pedaggio di 400 chilometri su otto corsie che aggira Istanbul a nord. Alcune tratte sono operative dal 2016. (Tua)