Grecia: polizia di Samo lega due persone all'incendio nel centro di accoglienza migranti

- La polizia di Samo, in Grecia, ha arrestato un cittadino siriano di 42 anni e sta cercando un 20enne del Gambia a causa di un incendio scoppiato nei pressi del centro di accoglienza per migranti dell'isola divampato mercoledì scorso. Secondo la polizia, il siriano ha inviato dei messaggi ai migranti che vivono nel centro in arabo tramite WhatsApp esortandoli ad appiccare il fuoco. Il gambiano, invece, avrebbe pubblicato dei messaggi su Facebook chiedendo ai migranti di bruciare la struttura. Entrambi sono accusati di istigazione a commettere dei reati. L'incendio è scoppiato una settimana dopo che un rogo ha raso al suolo il campo di Moria, nella vicina isola di Lesbo. Circa 12 mila persone rimaste senza casa a Lesbo e stanno venendo gradualmente trasferite in una nuova struttura sull'isola. (Gra)