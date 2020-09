Trasporti: assessore Roma, grazie a concordato Atac migliora servizio e torna fiducia creditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Effetto del concordato Atac+risanamento conti Roma Capitale: migliora il servizio di trasporto pubblico per i romani grazie a nuovi bus e assunzione nuovi addetti, e torna fiducia dei creditori. È stato possibile grazie a quest’amministrazione. Lo scrive, in un post su Facebook, l'assessore di Roma Capitale alla Città Movimento, Pietro Calabrese. "Con il piano di concordato - spiega Calabrese - si è rimessa in moto l'azienda grazie alla fiducia riacquisita dai creditori, fra i quali i fornitori di ricambi. Abbiamo comprato nuovi bus e offerto servizi che erano stati interrotti per mancati pagamenti. Atac negli anni ha accumulato oltre 1,3mld di debiti. L’abbiamo trovata così, spolpata. Abbiamo risollevato un’azienda che era in fallimento. Senza concordato sarebbe stata liquidata con conseguenze che avrebbero pagato ogni romana e romano: la svendita del patrimonio aziendale, e migliaia di licenziamenti, per pagare i debiti. Non avremmo avuto alcuna possibilità di acquistare ricambi, e nuovi bus, nei tempi in cui siamo riusciti a farlo, subendo al contempo ogni sorta di attacco da parte di chi aveva causato tutto ciò, i grandi incapaci di prima, ogni giorno a 'sciacallare' sui disagi dei cittadini in attesa alle fermate di bus". (segue) (Rer)