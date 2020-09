Trasporti: assessore Roma, grazie a concordato Atac migliora servizio e torna fiducia creditori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma non basta. Molti creditori - aggiunge l'assessore Calabrese - non sarebbero stati pagati oppure sarebbero finiti nel vortice dei contenziosi per anni. Per cui molti fornitori sarebbero rimasti comunque esclusi dal ristoro dei crediti, molti dei quali sarebbero falliti a loro volta con altre migliaia di famiglie senza più lavoro e reddito. Inoltre, negli effetti positivi grazie al concordato di Atac bisogna citare anche un’altra azienda: Industria Italiana autobus, che ha potuto riavviare la produzione nella fabbrica di Flumeri, quindi il ritorno al lavoro di 350 cassintegrati, e nuove assunzioni, tutte di giovani. Con il risanamento dei conti di Roma Capitale abbiamo superato anche il blocco assunzionale delle aziende partecipate fino al 2018, perché il blocco non era solo per le nuove assunzioni dei dipendenti del Comune, ma anche dei nuovi autisti e operai come nel caso di Atac, per andare a coprire i pensionamenti. Pensionamenti su cui, infine, visto il fallimento dell’azienda, pesava pure il congelamento dei tfr, che abbiamo pagato a giugno di quest'anno con la prima rata del concordato da 135mln. Pagamento che invece opposizioni e giornali dicevano non avremmo mai pagato, e che ora, senza alcuna vergogna, dicono pure che 'la Raggi è stata il peggior disastro per la Capitale'. Questo totale ribaltamento della realtà noi lo racconteremo ogni giorno, perché loro non possono fare altro che continuare a raccontare solo falsità, come hanno sempre fatto. Del resto, anche se gli dà molto fastidio ogni volta che lo ribadiamo, è la verità, sono gli stessi di prima". (Rer)