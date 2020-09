Verbania: lavori sulla statale 34 del Lago Maggiore, 5 giorni di senso unico alternato a Intra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato un intervento di manutenzione dei giunti di dilatazione sui ponti sui torrenti San Bernardino e San Giovanni, ai km 13,700 e 14,900 della statale 34 “del Lago Maggiore”, in località Intra, nel comune di Verbania. Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, a partire da lunedì 21 e fino a venerdì 25 settembre sarà in vigore il senso unico alternato. La limitazione sarà attivata in successione con avvio non in contemporanea dei due cantieri.(Rpi)