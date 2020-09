Coree: Moon ricorda vertice di due anni fa con Kim e invoca attuazione accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha ricordato oggi, nel secondo anniversario, il suo vertice del 19 settembre 2020 col leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, e ha affermato che l’intesa di due anni fa dovrebbe essere attuata, nonostante le difficoltà interne ed esterne. “Insieme al presidente Kim Jong-un ho dichiarato la denuclearizzazione e la pace nella Penisola coreana”, ha scritto Moon in un messaggio su Facebook. Il leader di Seul ha ricordato che un accordo “concreto e pratico” è stato raggiunto in campo militare, che ha portato alla smilitarizzazione del villaggio neutrale di confine di Panmunjom, e che “da allora non c'è stato un solo scontro armato tra Sud e Nord”, “un progresso molto prezioso”. “Il nostro impegno per la pace è fermo. L'accordo Sud-Nord del 19 settembre dovrebbe essere implementato senza dubbio”, ha proseguito Moon, sottolineando che “un seme è stato gettato nella storia”. Non ci sono state dichiarazioni, invece, a Pyongyang. (segue) (Git)