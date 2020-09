Coree: Moon ricorda vertice di due anni fa con Kim e invoca attuazione accordo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il suo ministero, inoltre, ha auspicato la riapertura dell’Ufficio di collegamento inter-coreano di Kaesong lo scorso 14 settembre, in occasione del secondo anniversario dell’inaugurazione della struttura, distrutta tre mesi fa da Pyongyang come rappresaglia per attività di propaganda anti-regime da parte di attivisti in Corea del Sud. Il portavoce del dicastero, Yoh Sang-keu, ha sollecitato il Nord a lavorare per ripristinare i “fondamentali canali di comunicazione” tra i due paesi, e a superare così lo stallo nei negoziati per la denuclearizzazione e la normalizzazione delle relazioni inter-coreane. Per quasi due anni, la struttura ha servito come ambasciata di fatto di Seul in territorio nordcoreano. Lo scorso giugno, in un contesto di rinnovata tensione diplomatica tra i due paesi, il Nord ha fatto esplodere l’edificio, dopo una serie di campagne di volantinaggio contro Pyongyang da parte di organizzazioni di transfughi nordcoreani al Sud. (Git)