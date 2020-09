Ambiente: l’Italia "Cambia gesto", arriva a Roma la campagna contro i mozziconi di sigarette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via su tutto il territorio nazionale la campagna di sensibilizzazione "Cambia gesto" contro la dispersione nell’ambiente dei mozziconi di sigaretta. La campagna, promossa e finanziata da Philip Morris Italia con il supporto di H+, Erica e Retake, fa leva sul senso di responsabilità individuale, incoraggiando l’adozione di comportamenti virtuosi e sostenibili per l’ambiente. Dopo aver fatto tappa a Palermo, Firenze, Salerno, Livorno e Bari e aver coinvolto e sensibilizzato oltre 50.000 tra volontari e cittadini, con la collaborazione delle istituzioni e di oltre 10 associazioni locali, la campagna arriva a Roma con un invito all’Italia intera a cambiare gesto per preservare l’ambiente e la bellezza dei nostri paesaggi. Ad oggi la campagna ha risparmiato all’ambiente circa 250.000 mozziconi e nei prossimi mesi proseguirà il suo tour nelle città di Padova (5-24 ottobre), Vercelli (26 Ottobre - 14 novembre), Genova (16 - 29 novembre) e Bologna (1-20 dicembre), con l’obiettivo di continuare a sensibilizzare la società civile su questo tema e sull’importanza dei piccoli gesti per preservare l’ambiente, anche attraverso attività di raccolta e pulizia delle città e la distribuzione di porta mozziconi tascabili ai fumatori adulti. Il lancio nazionale della campagna avviene in occasione del "World clean up day 2020", la giornata mondiale della pulizia del mondo, durante la quale l’associazione Retake, partner della campagna, festeggia a Roma il decennale dalla nascita. La campagna ha già ottenuto il patrocinio di: comune di Palermo, comune di Salerno, comune di Bari, comune di Livorno, Regione Lazio, comune di Roma e comune di Padova. (Com)