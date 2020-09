Frosinone: inaugurato il nuovo parcheggio allo scalo ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato sabato mattina il nuovo parcheggio in piazzale Kambo, di fronte la stazione ferroviaria di Frosinone. Erano presenti il sindaco, Nicola Ottaviani, l'assessore ai lavori pubblici, Fabio Tagliaferri, l'assessore ai servizi sociali, Massimiliano Tagliaferri, il comandante della Polizia locale, Donato Mauro, il consigliere Corrado Renzi, il referente dell'ufficio lavori pubblici Salvatore Cirillo. La giunta Ottaviani, infatti, aveva dato indicazione, nei mesi scorsi, ai tecnici comunali di procedere a reperire nuovi spazi da destinare all'utenza che frequenta lo Scalo ferroviario, anche in ragione dell'aumento del flusso di viaggiatori, connesso all'ingresso della città nel circuito dell'Alta Velocità, con la fermata del Frecciarossa. La dotazione delle zone destinate alla sosta subirà così un sensibile aumento, grazie agli ulteriori 88 posti auto (2 gli stalli riservati ai diversamente abili) così creati, a beneficio anche dei commercianti del quartiere. (segue) (Com)