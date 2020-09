Frosinone: inaugurato il nuovo parcheggio allo scalo ferroviario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli uffici dei lavori pubblici e della Polizia municipale hanno lavorato alacremente, anche durante il periodo dell'emergenza sanitaria, per permettere l'inaugurazione di questo nuovo parcheggio a servizio dei viaggiatori, sia che utilizzino i treni superveloci, sia quelli regionali – ha dichiarato il sindaco Ottaviani - Siamo riusciti a contenere i costi della sosta, che sarà di 70 centesimi l'ora, come avviene per il resto della città, mentre per intera giornata sarà di 5.60 euro, significativamente più conveniente rispetto alle tariffe in vigore, ad esempio, nei parking di piazza dei Cinquecento a Roma. In questo modo, lo Scalo del capoluogo si confermerà appetibile anche per l'utenza proveniente dall'Agro Pontino, dall'Abruzzo e dal circondario della provincia di Frosinone, abbattendo notevolmente i costi di utilizzo del servizio di sosta. Quest'area sarà adibita a parcheggio in modo temporaneo – ha spiegato il sindaco – Svolgerà, infatti, questa funzione fino al momento in cui inizieranno i lavori per la nuova piazza di oltre 10.000 metri quadri, nell'ambito della riqualificazione e della ricucitura urbana dell'intero quartiere. Stiamo ultimando le procedure per ottenere le ultime autorizzazioni e poi partirà la gara per l'appalto integrato. Contiamo, dunque, di iniziare i lavori per la piazza nella prossima primavera". (segue) (Com)