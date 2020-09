Frosinone: inaugurato il nuovo parcheggio allo scalo ferroviario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura al pubblico dell'area di parcheggio avverrà domenica sera. "Nelle giornate di sabato e di domenica – ha infatti sottolineato il sindaco Ottaviani – saranno effettuati i sondaggi di natura geodiagnostica ai fini della realizzazione della piazza, un passaggio necessario prima dell'indizione della gara d'appalto. I lavori, infatti, prevedono la pavimentazione e una ristrutturazione dell'area con perforazione e sottosistemi". Nel nuovo parcheggio ex Cotral la sosta sarà regolamentata tramite tagliandi, con le medesime modalità già previste per le altre zone della città. Il costo, come detto, sarà di 70 centesimi l'ora, con possibilità di sosta per mezz'ora, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; la sosta per l'intera giornata, dunque, costerà 5,60 euro e sarà gratuita nei giorni festivi. Sarà possibile acquistare i ticket anche negli esercizi commerciali della zona. I tecnici comunali hanno anche rimodulato la viabilità per agevolare la fruizione dell'area per l'ingresso da via Verdi e da via Marittima/via don Minzoni. L'area sarà videosorvegliata; il parcheggio non sarà custodito. Contestualmente, il sindaco ha anticipato che, a breve, sarà attivo, come già accade nelle grandi città, il servizio radiotaxi con app e numero dedicato a disposizione degli utenti. (Com)