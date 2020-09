Referendum: M5s, no ad attacchi personali e toni violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza voler entrare nel merito del quesito referendario che andremo a votare nei prossimi giorni vogliamo comunque aprire un momento di riflessione ora che la campagna elettorale si è chiusa". Comincia così la nota delle deputate del Movimento 5 stelle e componenti del gruppo pari opportunità della Camera, secondo cui "l'utilizzo delle piattaforme social, di internet e delle applicazioni di messaggistica sta avendo un ruolo preminente nella politica del XXI secolo e, come ogni nuovo strumento, emergono ampi spazi di disinformazione e zone grigie. Abbiamo assistito all’ennesima campagna elettorale volta a colpire, personalizzando, esponenti politici di tutti i partiti.". "La politica - proseguono le parlamentari - non può legittimare in nessun caso attacchi personali e ancora meno durante le settimane di riflessione sulla modifica della nostra Costituzione ciò dovrebbe venir meno. La costituzione supera le legislature e le varie fasi politiche del nostro paese. È stata scritta per essere la cornice della nostra vita sociale e politica e gli attacchi strumentali contro singoli esponenti politici ci lasciano decisamente perplessi", concludo. (Com)