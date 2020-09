Tlc: Fassina (Leu), necessario controllo pubblico per rete unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il parlamentare di Liberi e uguali, Stefano Fassina, "sono preoccupanti alcuni passaggi dell'intervista del presidente di Tim, Salvatore Rossi, al Corriere della Sera" sulla rete unica. "Innanzitutto - sottolinea il deputato in una nota - ripropone il ritornello stantio del privato migliore del pubblico, a prescindere dall'assetto del mercato nel quale l'impresa opera. La rete unica, in quanto unica, è un monopolio naturale. I monopoli naturali, gestiti dai privati, come dimostra da ultimo la drammatica vicenda Aspi-Atlantia, sono fonte di tariffe elevate, servizi scadenti e rendite stratosferiche". Alla luce anche di queste considerazioni, secondo Fassina, "la società della rete unica in via di costituzione deve avere la maggioranza del capitale in mano pubblica al fine di una gestione orientata all'interesse nazionale e garantire indipendenza nei confronti di tutti gli operatori. La rinuncia di Tim alla maggioranza del Cda della newco per la rete unica, in cambio della maggioranza azionaria, è una foglia di fico per coprire i poteri effettivi. Ovviamente, lo Stato deve acquistare a prezzi di mercato la quota azionaria di Tim necessaria ad assicurare il controllo pubblico della newco. Il governo deve fare un confronto con le Camere prima di procedere", conclude.(Com)