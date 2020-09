Scuola: Pittoni (Lega), urgente stabilizzare i docenti, concorsi fuori tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama, ha invitato con una nota il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a "rimandare i concorsi per gli insegnanti, non solo perché non producono figure utilizzabili nell'attuale anno scolastico, ma pure perché lanciare concorsi in piena emergenza Covid invece di stabilizzare docenti da tempo in attesa nelle graduatorie, come chiedono due nostri emendamenti riproposti per il decreto Agosto in discussione al Senato, sottrae all'assegnazione decine di migliaia di cattedre, in quanto destinate al concorso ordinario tutt'altro che prioritario in questa fase e che non si sa quando potrebbe concludersi". A uscire mortificate, oltre a quelle dei precari, sarebbero ancora una volta le aspettative di centinaia di migliaia di studenti, che da anni chiedono di poter contare su insegnanti che li accompagnino per l'intero ciclo di studi", conclude il parlamentare. (Com)