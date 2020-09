Lombardia: inaugurata a Carugate (Mi) residenza per persone con disabilità della Fondazione Oltre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata ieri sera la residenza per persone con disabilità della Fondazione Oltre, a Carugate (MI) alla presenza dell'assessore regionale alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, dell'Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini e di autorità locali."Sono onorato di inaugurare questa residenza e tengo a ringraziare, per la loro 'visione' e per il loro impegno, Fondazione Oltre e tutti i soggetti che hanno contribuito a rendere concreta questa struttura", ha dichiarato l'assessore Stefano Bolognini a margine della cerimonia inaugurale. "Regione Lombardia – ha proseguito l'assessore regionale alla disabilità – sosterrà sempre progetti e iniziative come queste e sarà sempre al fianco di un Terzo Settore che nei nostri territori dimostra quotidianamente un impegno straordinario. L'inclusione sociale, soprattutto delle persone con disabilità, è un impegno chiave che ho preso all'inizio del mio mandato perché sono convinto che in Lombardia l'inclusione non debba essere solo uno slogan, ma un obiettivo concreto da raggiungere tramite azioni concrete, come lo è la residenza che è stata inaugurata questa sera". (com)