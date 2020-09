Roma: per difendere il Tevere arrivano i vigili in bici, anche Raggi alla consegna dei diplomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra di agenti della Polizia locale in bicicletta per difendere le sponde del Tevere. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha partecipato questa mattina alla consegna dei diplomi agli agenti del reparto tutela fluviale che hanno frequentato il corso per l’utilizzo della bicicletta nei servizi di controllo del territorio. Insieme alla sindaca nella sede della scuola di formazione capitolina di largo Ascianghi c’erano il comandante generale della polizia locale Stefano Napoli e il responsabile del reparto Tevere Romolo Bonarota. Sono 15 (su 25 totali) gli agenti che hanno seguito il corso, ma non tutti sono risultati idonei: sono 5 quelli che hanno passato le prove teoriche e pratiche necessarie all'abilitazione all'uso della bici in servizio. A loro adesso sarà affidata una delle 21 mountain bike a pedalata assistita di cui è stato dotato il reparto grazie alla donazione di tre diverse aziende. Nascerà così il corpo in bici Tiber. Il corso è stato organizzato da un ispettore dei vigili di Alessandria che si chiama Mauro Di Gregorio che da alcuni anni con l’Associazione italiana pattuglie in bicicletta forma agenti in tutta Italia. Proprio Di Gregorio ha mostrato alla sindaca alcune delle tecniche operative che gli agenti hanno imparato per utilizzare la bici non solo come mezzo di trasporto, ma anche come transenna e scudo. "Questi sono i primi diplomi per il primo gruppo che si è abilitato all'utilizzo della bicicletta durante il servizio - ha detto la prima cittadina - gli agenti hanno fatto giornate di corso intense e adesso la nostra prima pattuglia comincerà a girare sul Tevere, il gruppo Tiber comincia a vedere la luce e ci aiuterà a tenere sotto controllo le nostre rive perché vogliamo valorizzare il fiume". (Rer)