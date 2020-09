Italia-Eritrea: Marco Mancini è il nuovo ambasciatore ad Asmara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al gradimento del governo interessato, il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Marco Mancini ad ambasciatore d'Italia ad Asmara, in Eritrea. Marco Mancini è nato a Grenoble il 28 gennaio 1960. Si è laureato in giurisprudenza presso la "Sapienza" di Roma nel 1987. Entrato in carriera diplomatica nel febbraio 1990, inizia il suo percorso professionale alla Direzione generale affari economici. Dal 1993 al 1995, come primo incarico all'estero, ricopre le funzioni di console a Montreal, in Canada. Dal 1998 al 2001 è assegnato all'ambasciata ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Rientra a Roma presso la Segreteria generale e, successivamente, passa alla direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e alla direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie. (segue) (Com)