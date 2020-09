Italia-Eritrea: Marco Mancini è il nuovo ambasciatore ad Asmara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2005 presta servizio all'ambasciata a Washington; nel 2009 è trasferito alla Rappresentanza italiana a Londra. Dal 2012 ricopre anche le funzioni di direttore esecutivo aggiunto per l'Italia presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con sede nella capitale britannica. Successivamente è al ministero, come coordinatore per le tematiche afferenti l'industria aero-spaziale e della Difesa. Nel 2014 assume l'incarico di ambasciatore d'Italia in Turkmenistan. Dal 2017 è a Roma, dapprima come capo dell'Unità per l'America Settentrionale e, in un secondo momento, come vice direttore generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni. Mancini dal 206 è Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. (Com)