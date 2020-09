Referendum: a Milano rinunce ai seggi last minute, da Comune appello social alla ricerca di un centinaio di presidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano ha lanciato un appello tramite i profili social e la newsletter per reclutare dei presidente di seggio in vista del referenum di domenica e lunedì dopo che tra ieri sera e stamattina sono pervenute all’ufficio elettorale un centinaio di rinunce ‘last minute’. “Stiamo cercando - scrive l’Amministrazione comunale - Presidenti di seggio per il #ReferendumCostituzionale. Puoi candidarti direttamente all'Ufficio elettorale di Via Messina 52 fino alle 16 di oggi. Porta con te un documento d'identità”. Al momento, a due ore dalla pubblicazione dell’avviso, non è ancora noto quanti aspiranti candidati presidenti siano presentati all’ufficio elettorale per coprire il centinaio di posti vacanti nei 1.248 totali della città. Per quanto riguarda gli scrutatori - fanno sapere da Palazzo Marino - non si registrano criticità. (Rem)