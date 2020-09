Germania: ministro Giustizia, pronte nuove misure per evitare fallimento imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania sembra pronta ad allentare le normative sullo stato d’insolvenza per aiutare a evitare un'ondata di fallimenti, a condizione che le aziende colpite dalla crisi del coronavirus abbiano un solido modello di business. È quanto emerge da una nota del ministro della Giustizia tedesco, Christine Lambrecht, secondo cui “le aziende che possono dimostrare ai creditori una prospettiva realistica di ristrutturazione dovrebbero essere in grado di lavorare senza subire le procedure di insolvenza". In base al progetto di riforma, che entrerà in vigore all'inizio del 2021, il termine per le imprese per presentare istanza di insolvenza sarà esteso da tre a sei settimane e le autorità applicheranno parametri di riferimento più rilassati quando dovranno esaminare il sovraindebitamento. Il governo ha già adottato diverse misure a sostegno delle imprese, per esempio quella che consente alle aziende in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di ritardare la dichiarazione di fallimento sino alla fine dell'anno, prorogando la scadenza originaria prevista a fine settembre. Grazie a questi interventi, il numero di imprese che dichiarano insolvenza in Germania è sceso del 6,2 per cento, attestandosi a 9.006 nel primo semestre dell’anno rispetto al medesimo periodo del 2019. (Geb)