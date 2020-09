Regno Unito: YouGov, laburisti e britannici appaiati al 40 per cento dei consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito laburista britannico ha raggiunto i conservatori al governo per la prima volta da quando Boris Johnson è diventato primo ministro nel luglio dello scorso anno. È quanto emerge da un sondaggio di opinione di YouGov. I dati hanno mostrato che i conservatori e i laburisti hanno entrambi un sostegno del 40 per cento, sulla base di sondaggi condotti online su un campione di 1.618 adulti il 16 e 17 settembre. Un precedente sondaggio YouGov del 9 settembre mostrava i conservatori al 42 per cento e i laburisti al 37 per cento. È la prima volta che YouGov, una delle principali organizzazioni elettorali britanniche, mostra i laburisti alla pari con i conservatori da maggio 2019, poco prima che l’ex premier Theresa May dichiarasse che si sarebbe dimessa da primo ministro e mentre Jeremy Corbyn era ancora alla guida del Labour. (Rel)