Nord Macedonia: ministro Esteri, nostra adesione all’Ue è nell’interesse della Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’adesione della Macedonia del Nord all’Unione europea è di interesse strategico per la Bulgaria. Lo ha detto il ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, citato dall’agenzia di stampa “Mia”. Secondo Osmani, infati, tutte le divergenze fra i due paesi sarebbero risolte attraverso una comunicazione intensa e la ripresa dei lavori della commissione mista sulle questioni storiche. “Sono convinto che una comunicazione intensiva sia l'approccio giusto. Una lacuna nella comunicazione è sempre colmata da qualcos'altro: incomprensioni, diverse influenze esterne. La cosa più importante è stabilire una comunicazione intensiva in modo che il divario non sia colmato dall'agenda di qualcun altro", ha detto Osmani. Il ministro macedone e la controparte bulgara Ekaterina Zakharieva hanno concordato l'intensificazione degli incontri ad alto livello, insieme al proseguimento dei lavori della commissione mista, insistendo affinché le discussioni bilaterali si svolgano nell'ambito degli strumenti previsti nel Trattato di amicizia.(Seb)