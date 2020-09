Latina: cocaina e hashish nascosti in casa, arrestata spacciatrice a Scauri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 57 anni, residente a Scauri, è stata arrestata dai carabinieri della locale stazione per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La 57enne, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stata trovata in possesso di 74 grammi di cocaina, 54 grammi di hashish e 77 di mannite, sostanza utile per il taglio della droga nonché materiale utile per il confezionamento. La donna è stata quindi arrestata e posta al regime di domiciliari in attesa del rito direttissimo come disposto dall'Autorità giudiziaria. (Rer)