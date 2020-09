Turchia: presidente Erdogan invia auguri per il nuovo anno agli ebrei del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha augurato alla comunità ebraica turca auguri per il Rosh Hashanah, la celebrazione del nuovo anno ebraico. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". In un messaggio, Erdogan ha affermato di "augurare pace a tutto il popolo ebraico, specialmente ai nostri cittadini, in occasione del Rosh Hashanah, una delle più importanti celebrazioni religiose dell'ebraismo. (...) Giorni speciali, quando i nostri cittadini di differenti fedi osservano le proprie tradizioni e la propria cultura liberamente, aggiungono colore alla nostra vita sociale e rendono la nostra tradizionale amicizia ancora più forte". Erdogan ha definito la diversità sociale, culturale, politica e umana come "il bene più importante che rafforza unità e solidarietà in queste terre, simbolo di una civiltà di amore e tolleranza". Gli ebrei di tutto il mondo stanno celebrando il capodanno tra il 18 e il 20 settembre. (Tua)