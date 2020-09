Milano: in corso fino al 30/9 "#SuonoPerché", festival della musica amatoriale organizzato da 50&Più Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso fino al 30 settembre "#SuonoPerché", festival della musica amatoriale organizzato da 50&Più Milano, l'associazione degli over 50 di Confcommercio. Il festival è stato ideato durante il periodo di lockdown per continuare a sentirsi vicini e ritrovare la fiducia nel futuro attraverso la musica. Ed ecco quindi nascere spontanea la collaborazione con Dismamusica, un'altra delle Associazioni del mondo Confcommercio, attiva nel settore della produzione, distribuzione e vendita di strumenti, edizioni ed accessori musicali, che ha subito aderito al progetto fornendo parte dei premi in palio. Per partecipare serve registrare un video mentre si esegue un brano di circa 3 minuti e inviarlo a 50&Più Milano con un messaggio Facebook indirizzato a @Milano50epiu; in alternativa è possibile caricare il video su YouTube o su wetransfer.com e inviare il link a 50epiu.mi@50epiu.it. Trattandosi di un festival amatoriale on-line, i tre vincitori verranno decretati in base ai like ricevuti dai propri sostenitori e non solo. Per loro 50&50&Più Milano metterà a disposizione la sua esclusiva card associativa e Dismamusica strumenti e attrezzature musicali di qualità. In più, al partecipante più giovane, al partecipante più "over" e a chi per primo ha creduto nel Festival #SuonoPerché (esclusi i primi tre classificati) 50&Più Milano offrirà tre gift card spendibili presso Lucky Music. (com)