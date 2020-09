Roma: Ama, effettuate operazioni mirate pulizia intorno a oltre 1.100 plessi scolastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama, già da metà agosto e in coordinamento con Roma Capitale, "ha effettuato un ciclo di interventi mirati di spazzamento e diserbo di strade e marciapiedi nelle aree antistanti e perimetrali dei 1.100 plessi scolastici (elementari, medie, superiori, istituti comunali dell’infanzia, istituti comprensivi) presenti nei 15 municipi cittadini". Lo comunica Ama in una nota. "Gli interventi - spiega il comunicato - hanno visto quotidianamente al lavoro squadre dedicate, composte da 2-3 operatori, in servizio con l’ausilio di mezzi a vasca per la raccolta dei rifiuti, spazzatrici e, in caso di necessità, di attrezzatura idonea (decespugliatori, soffianti) per il diserbo di marciapiedi e la pulizia dei tratti a bordo strada, anche in presenza di auto in sosta. La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente monitora quotidianamente la situazione in queste aree. Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata all’interno degli istituti scolastici, Ama assicura il massimo impegno e attenzione sia nei municipi dove svolge attualmente anche questo servizio, sia in quelli che sono in gestione a ditte esterne. In alcune scuole, il servizio di ritiro è in questi giorni più massivo e rafforzato per l’ingente quantitativo di materiali (anche suppellettili) conferiti dopo i lunghi mesi di chiusura per il lockdown. Anche le fasce orarie di prelievo sono state rimodulate, dovendo necessariamente tener conto delle misure di distanziamento e sicurezza per l’emergenza Covid-19 assunte dalle varie scuole (ingressi scaglionati, ecc.)". (Com)