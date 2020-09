© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma in un tweet scrive: "Un altro colpo per i clan Casamonica e Spada: arrestati 5 esponenti e smantellata piazza di spaccio nella periferia est di Roma. Ringrazio la Polizia di Stato per l'operazione. Avanti uniti contro la criminalità". (Rer)