Canada-Cina: negoziato commercio, per ministro Esteri canadese non ci sono più le condizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati sul commercio erano di fatto in stallo a causa di tensioni legate a diverse questioni. Nel dicembre del 2018 è stata arrestata a Vancouver, su richiesta degli Stati Uniti, Meng Wanzhou, direttrice finanziaria del colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei, accusata dalla giustizia statunitense di complicità nella frode per eludere le sanzioni contro l’Iran. A gennaio 2019 un tribunale cinese ha condannato a morte il cittadino canadese Robert Lloyd Schellenberg, già condannato a 15 anni di carcere in primo grado per traffico di droga. Ad aprile dello stesso anno un’altra condanna morte per lo stesso reato è stata emessa in Cina contro un altro cittadino canadese identificato come Fan Wei. (segue) (Res)