Canada-Cina: negoziato commercio, per ministro Esteri canadese non ci sono più le condizioni (3)

A luglio il governo del Canada ha sospeso l'accordo di estradizione in vigore con Hong Kong in risposta all'imposizione della nuova legge sulla sicurezza nazionale da parte delle autorità centrali della Cina. Ottawa ha anche annunciato l'annullamento delle condizioni speciali riservate alle esportazioni verso l'ex colonia britannica e il divieto di esportazione di prodotti sensibili dal punto di vista militare. A fine agosto il Consiglio nazionale delle ricerche (Nrc) del Canada ha comunicato di aver messo fine alla collaborazione con l'azienda cinese CanSino Biologics per lo sviluppo di un vaccino, denominato Ad5-nCoV, contro il coronavirus, sostenendo che "CanSino non ha l'autorità per spedire il vaccino al momento". Precedentemente, secondo indiscrezioni stampa, CanSino aveva lamentato problemi burocratici in Cina che rallentavano la spedizione.