Cina-Italia: si chiude la 22ma Fiera internazionale dell'industria di Shanghai (4)

- Nel contesto della partecipazione italiana alla Ciif, si è svolta inoltre la Settimana della meccanica italiana in Cina, volta a valorizzare le eccellenze italiane del settore. La Settimana della meccanica italiana in Cina (Week of Italian Mechanical Engineering in China-Wimec) prevedrà ulteriori eventi fino al mese di ottobre in diverse città cinesi, promossi anche grazie a un'intensa campagna di comunicazione mediatica in Cina. Si tratta di un importante appuntamento in chiave celebrativa del 50mo anniversario dei rapporti diplomatici Italia-Cina, promosso dalla Camera di commercio con il sostegno della rete diplomatico-consolare italiana e dell'agenzia Ice. (Cip)