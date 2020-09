Roma: controlli a locali e antiprostituzione, chiuso un ristorante etnico in zona Garbatella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei diversi servizi sono stati effettuati controlli antiprostituzione in viale Marconi e via Cristoforo Colombo in entrambi i sensi di marcia, largo Enea Bortolotti, largo Lamberto Loria e piazza dei Navigatori dove sono state controllate 21 meretrici – a 19 di loro è stato notificato l'ordine di allontanamento e al tempo stesso sono state sanzionate. In via Beato Placido Riccardi, zona della "movida", sono stati effettuati controlli anti assembramento e posti di controllo: 390 le persone identificate di cui 54 stranieri e 33 con precedenti di polizia. Infine grazie al fiuto del cane antidroga "Fate" i poliziotti hanno sanzionato amministrativamente per uso personale di stupefacente una ragazza poiché trovata con circa 1 grammo di hashish e 1 grammo di marijuana. (Rer)