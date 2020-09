Libano: rinvenuti al largo di Batroun resti di un bambino morto nel tentativo di emigrare a Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I resti di un bambino sono stati rinvenuti dalla protezione civile del Libano a Batroun, nel nord del paese dei cedri. Lo riferisce il quotidiano francofono libanese "L'Orient Le Jour". Il bambino si trovava presumibilmente a bordo di un'imbarcazione che trasportava migranti verso Cipro ed è stata soccorsa da mezzi della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni unite (Unifil) il 14 settembre. Allora una nave della task force marittima (Maritime task force - Mft) inquadrata nella missione Unifil ha localizzato in mare, al di fuori delle acque territoriali libanesi, una barca con 37 persone a bordo, uno dei quali già morto. "La priorità principale per i nostri peacekeeper era salvare le 36 persone rimanenti e garantire la loro sicurezza fornendo assistenza immediata", si legge nel comunicato. La Mtf ha immediatamente informato le autorità libanesi. Il 18 agosto altri resti sono stati rinvenuti al largo di Saadiyate, a sud di Beirut. (segue) (Res)