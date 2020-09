Libano: rinvenuti al largo di Batroun resti di un bambino morto nel tentativo di emigrare a Cipro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli inizi di settembre, le autorità cipriote hanno annunciato che invieranno in Libano una squadra al fine di aiutare le autorità locali a impedire l’emigrazione illegale verso l’isola, situata a soli 160 chilometri dal paese dei cedri. Nei giorni precedenti, le autorità cipriote avevano avvistato almeno cinque imbarcazioni con a bordo oltre 150 migranti. Secondo il ministro dell'Interno cipriota, Nicos Nouris, funzionari provenienti da vari dipartimenti si recheranno in Libano "per gestire nella maniera più efficace il fenomeno" migratorio. Sempre Nouris ha affermato che la chiusura della rotta balcanica nel 2015 dalla Turchia all'Europa centrale dopo un accordo tra Ankara e Bruxelles ha portato il numero di domande d'asilo a Cipro ad aumentare dalle 2.253 del 2015 alle 13.648 dello scorso anno. (Res)