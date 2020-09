Novara: nella discarica abusiva 6 tartarughe a rischio estinzione, un denunciato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino italiano residente a Novara è stato denunciato, sia per la gestione illecita di rifiuti, sia per la detenzione illegale di esemplari tutelati dalla Convenzione di Washington. Per i rifiuti, poi, si procederà meglio alla loro qualificazione perché possano essere avviati al debito e legale smaltimento a spese del detentore. Le testuggini sono state sottoposte a sequestro d’iniziativa, convalidato dalla Procura della Repubblica di Novara. La legge prevede, in caso ne venga giudizialmente confermata la detenzione illegale, la confisca obbligatoria di tutti gli esemplari e la loro acquisizione al patrimonio dello Stato. In forza di tale regime di tutela si raccomanda di verificare sempre preliminarmente la regolarità e legalità degli esemplari, ove se ne voglia acquisire uno, tenendo conto del generale regime di divieto previsto dalla legge a loro protezione. Il presidio del territorio da parte dei Carabinieri Forestale garantisce un controllo puntuale e meticoloso, allo scopo di assicurare la prevenzione di ogni azione illegale a danno del patrimonio ambientale e faunistico. La forte specializzazione acquisita nel tempo e la capillare distribuzione sul territorio, garantiscono la migliore e più puntuale efficacia dell’azione di controllo (Rpi)