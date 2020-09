Infrastrutture: Fapi, Europa comprende necessità collegamenti nel mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche l'Europa comprende che i collegamenti e le infrastrutture offrono occasioni straordinarie di crescita economica e sviluppo dei territori economicamente svantaggiati". Lo afferma in una nota il presidente nazionale della Fapi, Federazione autonoma piccole imprese, Gino Sciotto, secondo cui il prestito concesso dalla Banca europei degli investimenti (Bei), "consentirà di ultimare la costruzione del nuovo collegamento ferroviario ad alta velocità, ed alta capacità, Napoli-Bari, che è fondamentale per rendere più agevoli i transiti tra Adriatico e Tirreno. E' un progetto ambizioso che consentirà alle imprese di mettere in cantiere nuovi investimenti, e al turismo di crescere grazie al dimezzamento dei tempi di viaggio tra Roma, Napoli e Bari che dal 2027 saranno ridotti di un'ora e quaranta minuti". "L'impegno che chiediamo al governo – aggiunge il leader della Fapi - è di rivedere la propria scelta di escludere la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina ed il collegamento Messina-Reggio Calabria dall'elenco delle opere finanziabili con il Recovery fund. Il mezzogiorno riparte con l'apertura dei cantieri", conclude Sciotto.(Com)