Spagna: Iglesias (Podemos), passaggio alla repubblica è un obiettivo fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaggio da monarchia a repubblica è un obiettivo fondamentale per il partito spagnolo Podemos. Lo ha detto il leader della forza politica di sinistra, Pablo Iglesias, durante un incontro con il Consiglio cittadino statale, il principale organo assembleare di Podemos. Obiettivo dell’incontro, si legge su "El Mundo", stabilire una tabella di marcia sulla politica da intraprendere nei prossimi mesi. Due i punti chiave: si può discutere con i partiti nazionalisti di Paesi Baschi e Catalogna e non con Ciudadanos e Partito popolare; e un attacco frontale contro la monarchia a vantaggio della repubblica. "Dobbiamo lavorare per andare verso un orizzonte repubblicano che rafforzi la democrazia spagnola: è un compito fondamentale di Podemos". Sebbene l'impegno a favore del repubblicanesimo non sia una novità, Iglesias lo pone come asse fondamentale dell'azione di Podemos. "Dobbiamo riuscire a capire il momento di crisi in cui si trova la monarchia e il modello di Stato che incarna. Dobbiamo avere il coraggio e l'audacia di mettere sul tavolo la necessità che la Spagna avanzi verso una nuova Repubblica", ha detto Iglesias. (Spm)